Хэмилтон не сыграет в первом матче

Джордан Стаал и Дуги Хэмилтон

Дуги Хэмилтон не сыграет за “Каролина Харрикейнз” в первом матче квалификации Кубка Стэнли против “Нью-Йорк Рейнджерс” на Scotiabank Arena в Торонто в субботу (19:00 мск,).

Защитник не тренировался со среды, когда он покинул тренировку из-за возникшего дискомфорта во время упражнений на реализацию большинства. В пятницу он тренировался самостоятельно.

“Дуги однозначно становится лучше, но он не может играть, так что завтра его не будет, – сказал в пятницу тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор, также выразивший надежду, что Хэмилтон сможет вернуться посреди серии. – Будем надеяться, но мы точно не будем его торопить. Но если он будет близок к возвращению, то вернется. Мы понимаем важность его нахождения в составе. Для нас это очень и очень большая потеря, так что мы хотим его скорейшего возвращения”.

“Харрикейнз” заняли пятое место в Восточной конференции и сыграют против имеющих 12-й посев “Рейнджерс”.

Хэмилтон не играл с тех пор, как 17 января перенес операцию на сломанной малоберцовой кости. В 47 матчах чемпионата он набрал 40 (14+26) очков.

Нападающий Мартин Нечас в пятницу тренировался, а его участие в матче №1 находится под вопросом. Это был его первый выход на лед с тех пор, как он ушел с субботнего занятия.

“Марти сегодня выглядел очень хорошо, так что посмотрим, как все будет завтра, – сказал Бриндамор. – Если он будет чувствовать себя так же, то мы надеемся увидеть его в составе”.

Бриндамор также не сообщил, кто займет в субботу место в воротах – Петр Мразек или Джеймс Раймер. В контрольном матче в среду с “Вашингтон Кэпиталз” (2:3) Мразек начал встречу с первых минут и сыграл 32:25. Он пропустил три шайбы с 16 бросков. Раймер заменил Мразека и сделал девять сэйвов, не пропустив ни разу.

“Мы скажем им сегодня, – сообщил Бриндамор. – У меня, конечно, есть план, но я не хочу говорить его сейчас, пока не сказал им. Учитывая количество матчей и небольшие перерывы между ними, я думаю, что они оба получат игровое время. Наверное, задействованы будут оба. Я рад, что они выглядели хорошо. Так что у нас все будет хорошо в любом случае”.