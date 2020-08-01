Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» провели первые ледовые тренировки

Первый день августа получился по-настоящему праздничным для воспитанников детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс». После затяжного перерыва старшие спортсмены донецкой школы приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что согласно рекомендациям МОЗ Украины, на лед смогли выйти воспитанники ДЮСШ старше 12 лет, группами не более 10 человек, придерживаясь всех карантинных правил.

О старте ледовых тренировок, индивидуальных занятиях во время приостановки тренировочного процесса и восстановлении формы спортсменов рассказал директор ДЮСШ ХК «Донбасс» Леонид Гладченко.



Источник: сайтХК «Донбасс»