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Хоккей

Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» провели первые ледовые тренировки

Николай ПисаревНет комментариев
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Первый день августа получился по-настоящему праздничным для воспитанников детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс». После затяжного перерыва старшие спортсмены донецкой школы приступили к тренировкам, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что согласно рекомендациям МОЗ Украины, на лед смогли выйти воспитанники ДЮСШ старше 12 лет, группами не более 10 человек, придерживаясь всех карантинных правил.

Воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс» провели первые ледовые тренировки

О старте ледовых тренировок, индивидуальных занятиях во время приостановки тренировочного процесса и восстановлении формы спортсменов рассказал директор ДЮСШ ХК «Донбасс» Леонид Гладченко.

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Источник: сайтХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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