Украинская хоккейная лига объявляет о старте заявочной компании на юбилейный сезон

С 1 августа решением руководства Украинской хоккейной лиги объявлено открытие заявочной компании на юбилейный сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2020/21.

Заявочная компания продлится до 1 сентября включительно. К этому времени все команды, желающие принять участие в новом сезоне, должны официально подтвердить свои намерения.

В случае, если одна из команд не подтвердит финансовые гарантии, чемпионат пройдёт с участием тех команд, которые подали заявки на участие. В зависимости от количества участников будет сформирован календарь соревнований, согласно которому клубы могут сыграть от 40 до 42 матчей в регулярном чемпионате.

Напомним, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лиги стартует матчем-открытием 30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигровка плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.

Ранее стало известно, что перед стартом официальных матчей с 25 по 27 августа в Дружковке состоится традиционный предсезонный турнир Donbass Open Cup-2020.