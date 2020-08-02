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Хоккей

«Днепр» подпишет контракт с обладателем Континентального кубка и чемпионом Казахстана

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба «Днепра» сообщает, что в Херсон прибыл форвард Евгений Гасников для подписания контракта с клубом на сентябрьский плей-офф и пятыйсезон УХЛ.

Евгений Гасников большую часть своей карьеры отыграл в чемпионате Казахстана и ВХЛ, а также играл в третьей российской лиге. Всего в казахстанском первенстве форвард провёл 238 матчей, в которых набрал 137 (63+74) очков. Отметим, что в сезоне 2006/07 Гасников в составе «Арлана» стал чемпионом страны.

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В ВХЛ нападающий за 11 сезонов провёл 537 поединков, заработав при этом 246 (113+133) баллов. Также Гасников провёл 6 матчей (0+2) в Континентальном кубке, став чемпионом этого турнира в составе «Арлана».

Тогда, заключительном матче финала Континентального кубка Гасников в серии буллитов принес победу «Арлану»и стал лучшим игроком матча.

Также форвард был заигран за юниорскую и молодёжную сборную Казахстана, в составе которых Гасников выиграл две бронзовых, одну серебряную и одну золотую медаль.

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Источник: uhl.ua
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