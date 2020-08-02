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«Кременчук» вышел из отпуска

Николай ПисаревНет комментариев
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На фото: Виктор Тютченко, Николай Киселев и Егор Серанов

Сегодня, 1 августа ХК «Кременчук» вышел из летнего отпуска и начал готовиться к плей-офф УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и к новому сезону.

Игроки кременчужан приезжают на СК «Айсберг» и размещаются в гостинице, после чего проходят медицинское обследование и готовятся к тренировкам.Первое ледовое занятие запланировано на 3 августа в 10 утра.

Напомним, «Кременчук» с 25 по 27 августа сыграет на предсезонном турнире Donbass Open Cup-2020, а 1 сентября выйдет на лед арены «Айсберг»в первом полуфинальном матче плей-офф УХЛ-Пари-Матч против белоцерковского «Белого Барса».

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Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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