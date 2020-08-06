“Бостон” – “Тампа-Бэй” (2:3): “Тампа” вырвала победу у “Бостона” за 87 секунд до конца основного времени

Тайлер Джонсон

Турнирное положение: “Тампа” (4 очка), “Филадельфия” (2), “Вашингтон” (1), “Бостон” (0)

“Тампа” вырвала победу у “Бостона” за 87 секунд до конца основного времени благодаря голу Тайлера Джонсона на добивании. Также шайбами у “Лайтнинг” отметились Брэйден Пойнт (с передачи Никиты Кучерова) и Алекс Киллорн (в большинстве). Вратарь Андрей Василевский сделал 25 сэйвов.

В последнем матче кругового турнира Востока, который используется для определения посева в плей-офф, “Бостон” сыграет с “Вашингтоном” в воскресенье (время не определено), а “Тампа” – с “Филадельфией” в субботу (время не определено).

“Лайтнинг” одержали вторую победу в круговом турнире, имеют в активе четыре очка и уже не опустятся ниже третьего места. “Брюинз” проиграли второй матч в основное время и не могут подняться выше третьей позиции.

“Это очень неприятно, – сказал тренер “Бостона” Брюс Кэссиди. – Не буду вас обманывать. Но такова ситуация после паузы в сезоне. Мы знали правила, понимали, что растеряем свое преимущество в некоторой степени. И вот мы здесь. Сейчас нам надо выиграть, провести все 60 минут, играя в наш хоккей, показывая, на что мы способны. Нам должно быть все равно, против кого играть”.

“Тампа” очень бодро начала матч и дважды забила в первом периоде. На восьмой минуте Пойнт открыл счет, добив шайбу в ворота от конька защитника “Бостона” Чарли Макэвоя. Ассистентом выступил Кучеров, набравший второе очко в серии. А на 11-й минуте Киллорн реализовал большинство. За весь матч у “Тампы” было два шанса на реализацию лишнего, а “Бостон” не использовал ни одну из четырех возможностей.

На 17-й минуте второго периода отставание “Брюинз” до минимума сократил Макэвой, а третий период стал лучшим в исполнении команды Брюса Кэссиди в Торонто. На второй минуте Крис Вагнер оказался первым на добивании и сравнял счет. Однако в концовке “Тампа” добавила, следствием чего стал гол Джонсона.

В воротах “Брюинз” впервые появился Туукка Раск, отразивший 32 броска из 35.