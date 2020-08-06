“Чикаго” – “Эдмонтон” (4:3):Счет в серии: 2-1

Мэттью Хаймур

Джонатан Тэйвз при счете 3:3 переправил шайбу в ворота за 1:16 до конца третьего периода, оформил дубль и принес “Чикаго” победу над “Эдмонтоном” в третьем матче квалификационной серии. Также по шайбе у “Блэкхокс” забросили Олли Мяяття и Мэттью Хаймур, а вратарь Кори Кроуфорд сделал 25 сэйвов.

Команды, которые выигрывали третий матч серии до трех побед при счете 1-1, проходили дальше в 21 случае из 28 (75 процентов). А также в 14 случаях из 16 в период 1980-86 годов. Четвертый матч между соперниками состоится в пятницу (суббота, 1:45 мск, “Яндекс.Эфир”) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

Маатта открыл счет на 10-й минуте первого периода, но уже через 28 секунд “Ойлерз” сравняли счет усилиями Леона Драйзайтля. Однако за пять секунд до первого перерыва все тот же Тэйвз реализовал большинство и вывел “Чикаго” вперед. Для капитана “Ястребов” шайба стала четвертой в серии.

“Эдмонтон” симметрично ответил сопернику во втором периоде. Сначала Драйзайтль сравнял счет, а за восемь секунд до перерыва Коннор Макдэвид воспользовался численным перевесом и вывел свою команду вперед. Для него гол стал пятым в серии.

До 15-й минуты третьего периода шла равная борьба, пока в дело не вмешался Хаймор, сравнявший счет. Ну а в концовке Тэйвз сделал свое капитанское дело, подставившись под бросок Коннора Мерфи и рикошет от защитника “Ойлерз” Этана Бира.

“Эдмонтон” доигрывал матч без форварда Тайлера Энниса, против которого в начале второго периода силовой прием провел Кирби Дак. Вратарь “Ойлерз” Микко Коскинен справился с 21 броском из 25.

“Чикаго” реализовал один шанс в большинстве из шести и четыре раза попадал в штангу. У “Ойлерз” было три возможности реализовать лишнего (одна удачная).