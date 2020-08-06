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Фавориты на грани вылета, спасение «Флориды», перестрелка Тэйвза с Макдэвидом и другие события игрового дня НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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«Айлендерс» – «Флорида» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

«Пантеры» вчера подкатились к краю хоккейной пропасти, но сегодня сделали первый шаг к перевороту серии. Статистика все равно упорно намекает на то, что у «Флориды» почти нет шансов отыграться – если команда НХЛ вела в серии до трех побед со счетом 2-0, то в 55 из 56 случаев она побеждала.

Первый период третьего матча команды провели без заброшенных шайб, а на пятой минуте второй трети с передачи Дадонова счет открыл форвард «пантер»Эрик Хаула. На 37-й минуте Бовилье нашел отличным пасомЖана-Габриэля Пажо, который сделал цифры на табло равными.

Решающим в матче оказался отрезок на старте заключительной двадцатиминутки, когда в течение двух минут и семи секунд поочередно отличилисьМайк Хоффман и Брайан Бойл. В концовке матчаБрок Нелсонотыграл одну шайбу, но «Флорида» удержала победу.

Четвертый матч серии команды проведут 7 августа.

«Аризона» – «Нэшвилл» – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Героем третьего поединка между «койотами» и «хищниками» стал вратарь номинальных хозяевДарси Кюмпер, который сделал 39 сэйвов после 40 бросков.

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«Нэшвилл» мощно начал и перебросал в первом периоде соперника 19-9, но единственная заброшенная шайба была на счету форварда «Аризоны»Кристиана Дворака, который подправил шайбу в ворота Сароса после броска от синей линии.

Во втором периодеВиктор Арвидссонсравнял счет, но в заключительно трети отличались исключительно игроки «Аризоны». Победная шайба на счетуКонора Гарланда, который получил пас от Дерека Степана, красиво обыграл Маттиаса Экхольма и завершил эпизод точным броском.

Тэйлор Холлв большинстве иКарл Седербергв пустые ворота установили окончательный счет в матче. 2-1 в серии, 11-я команда угрожает вылетом 6-й на Западе.

«Монреаль» – «Питтсбург» – 4:3 (1:0, 0:1, 3:0)

У пятой команды Востока наметились проблемы с выходом в первый раунд плей-офф.

Третий матч начался с шайбы защитника «хабов»Ши Уэбера, но «пингвины» ответили тремя шайбами подряд отХернквиста, Цукера и Блюгера, причем две из них – в большинстве с интервалом в 59 секунд. Однако, «Монреаль» еще до конца второго периода ликвидировал дефицит в две шайбы и сравнял счет –Друэн и Байронзабросили, оба раза ассистировал Уэбер.

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В третьем периоде командам удалось забросить однажды и в этот раз больше повезло «Монреалю». ЗащитникДжефф Питриудачно попал после броска от лицевой линии.

Сидни Кросбиотметился в матче голевой передачей, которая позволила ему обогнать Джо Сакика и Дага Гилмора выйти на восьмое место в списке самых результативных игроков постсезона в истории НХЛ (189 (68+121) очков в 167 матчах). В пятницу Кросби, Малкин и компания попробуют вернуть заработать продолжение постсезона.

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

И еще один апсет близок. Самая высокая команда Запада по посеву может лишиться притязаний на Кубок Стэнли уже в следующем матче. «Ястребы» вырвали победу в концовке третьего матча и заняли выгодную позицию перед окончанием серии.

В первом периоде команды обменялись шайбами – отличилисьМяятяиДрайзайтль. Когда казалось, что в стартовой двадцатиминутке уже ничего не произойдет, свое слово сказал капитан «ястребов»Джонатан Тэйвз, реализовавший большинство за пять секунд до конца периода.

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Во втором периоде «Эдмонотон» вышел вперед, благодаря шайбам того же Драйзайтля и своего капитанаКоннора Макдэвида. Номер 97 реализовал большинство в раздевалку и отличился пятым голом в трех матчах квалификационного раунда – он лидер лиги по этому показателю.

Однако, «ястребы» нашли в себе силы перевернуть ход встречи – шайбыХаймораи Тэйвза позволили «украсть» этот матч. Капитан «Чикаго» забросил победную шайбу за 1:16 до конца третьего периода. Четвертая шайба в трех матчах – Джонатан уступает в снайперской гонке лишь капитану команды-соперника.

Также вчера состоялись два матча группового этапа для определения посева.

«Тампа» – «Бостон» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Тайлер Джонсонзабросил победную шайбу за 1:37 до конца матча, и лучшая команда лиги до паузы вновь остается без набранных очков.

«Колорадо» – «Даллас» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Вратарь «Колорадо»Павел Французотметился шатаутом в дебютном матче постсезона, аМакар, Донской, Наместников и Бураковскизабросили шайбы в ворота «Далласа». Уверенная победа «лавин».

Источник: ФХБ

Источник: uhl.ua
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