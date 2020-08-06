Фавориты на грани вылета, спасение «Флориды», перестрелка Тэйвза с Макдэвидом и другие события игрового дня НХЛ

«Айлендерс» – «Флорида» – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

«Пантеры» вчера подкатились к краю хоккейной пропасти, но сегодня сделали первый шаг к перевороту серии. Статистика все равно упорно намекает на то, что у «Флориды» почти нет шансов отыграться – если команда НХЛ вела в серии до трех побед со счетом 2-0, то в 55 из 56 случаев она побеждала.

Первый период третьего матча команды провели без заброшенных шайб, а на пятой минуте второй трети с передачи Дадонова счет открыл форвард «пантер»Эрик Хаула. На 37-й минуте Бовилье нашел отличным пасомЖана-Габриэля Пажо, который сделал цифры на табло равными.

Решающим в матче оказался отрезок на старте заключительной двадцатиминутки, когда в течение двух минут и семи секунд поочередно отличилисьМайк Хоффман и Брайан Бойл. В концовке матчаБрок Нелсонотыграл одну шайбу, но «Флорида» удержала победу.

Четвертый матч серии команды проведут 7 августа.

«Аризона» – «Нэшвилл» – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Героем третьего поединка между «койотами» и «хищниками» стал вратарь номинальных хозяевДарси Кюмпер, который сделал 39 сэйвов после 40 бросков.

«Нэшвилл» мощно начал и перебросал в первом периоде соперника 19-9, но единственная заброшенная шайба была на счету форварда «Аризоны»Кристиана Дворака, который подправил шайбу в ворота Сароса после броска от синей линии.

Во втором периодеВиктор Арвидссонсравнял счет, но в заключительно трети отличались исключительно игроки «Аризоны». Победная шайба на счетуКонора Гарланда, который получил пас от Дерека Степана, красиво обыграл Маттиаса Экхольма и завершил эпизод точным броском.

Тэйлор Холлв большинстве иКарл Седербергв пустые ворота установили окончательный счет в матче. 2-1 в серии, 11-я команда угрожает вылетом 6-й на Западе.

«Монреаль» – «Питтсбург» – 4:3 (1:0, 0:1, 3:0)

У пятой команды Востока наметились проблемы с выходом в первый раунд плей-офф.

Третий матч начался с шайбы защитника «хабов»Ши Уэбера, но «пингвины» ответили тремя шайбами подряд отХернквиста, Цукера и Блюгера, причем две из них – в большинстве с интервалом в 59 секунд. Однако, «Монреаль» еще до конца второго периода ликвидировал дефицит в две шайбы и сравнял счет –Друэн и Байронзабросили, оба раза ассистировал Уэбер.

В третьем периоде командам удалось забросить однажды и в этот раз больше повезло «Монреалю». ЗащитникДжефф Питриудачно попал после броска от лицевой линии.

Сидни Кросбиотметился в матче голевой передачей, которая позволила ему обогнать Джо Сакика и Дага Гилмора выйти на восьмое место в списке самых результативных игроков постсезона в истории НХЛ (189 (68+121) очков в 167 матчах). В пятницу Кросби, Малкин и компания попробуют вернуть заработать продолжение постсезона.

«Чикаго» – «Эдмонтон» – 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

И еще один апсет близок. Самая высокая команда Запада по посеву может лишиться притязаний на Кубок Стэнли уже в следующем матче. «Ястребы» вырвали победу в концовке третьего матча и заняли выгодную позицию перед окончанием серии.

В первом периоде команды обменялись шайбами – отличилисьМяятяиДрайзайтль. Когда казалось, что в стартовой двадцатиминутке уже ничего не произойдет, свое слово сказал капитан «ястребов»Джонатан Тэйвз, реализовавший большинство за пять секунд до конца периода.

Во втором периоде «Эдмонотон» вышел вперед, благодаря шайбам того же Драйзайтля и своего капитанаКоннора Макдэвида. Номер 97 реализовал большинство в раздевалку и отличился пятым голом в трех матчах квалификационного раунда – он лидер лиги по этому показателю.

Однако, «ястребы» нашли в себе силы перевернуть ход встречи – шайбыХаймораи Тэйвза позволили «украсть» этот матч. Капитан «Чикаго» забросил победную шайбу за 1:16 до конца третьего периода. Четвертая шайба в трех матчах – Джонатан уступает в снайперской гонке лишь капитану команды-соперника.

Также вчера состоялись два матча группового этапа для определения посева.

«Тампа» – «Бостон» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Тайлер Джонсонзабросил победную шайбу за 1:37 до конца матча, и лучшая команда лиги до паузы вновь остается без набранных очков.

«Колорадо» – «Даллас» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Вратарь «Колорадо»Павел Французотметился шатаутом в дебютном матче постсезона, аМакар, Донской, Наместников и Бураковскизабросили шайбы в ворота «Далласа». Уверенная победа «лавин».

Источник: ФХБ