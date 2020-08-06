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Хоккей

Михнов-старший сыграет в «Металлурге» Степанищева на Кубке Салея

Николай ПисаревНет комментариев
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Стала известна заявка жлобинского «Металлурга» на Кубок Руслана Салея. В ростере 28хоккеистов– 3вратаря, 9защитников, 16 форвардов.

В числе заявленных на турнир игроков – старший брат форварда национальной сборной Украины Андрея Михнова – Алексей Михнов. Отметим, что минувший сезон оба брата провели в составе жлобинского клуба.

В сезоне 2019/20 Михнов-старший в составе жлобинского «Металлурга» провел 54 поединка, в которых набрал 38 (19+19) очкови показатель полезности +3.

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Напомним, что команду из Жлобина будет тренировать экс-тренер «Донбасса»Анатолий Степанищев.В его тренерский штаб вошло два украинца –Игорь КарпенкоиАнатолий Хоменко.

Ранее стало известно, что Михнов-младший тренируется в составе киевского МХК«Сокол».

Источник: uhl.ua
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