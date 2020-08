“Рейнджерс” – “Каролина” (1:4): : “Каролина” стала первой командой, выигравшей квалификационную серию до трех побед и вышедшей в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли

Уоррен Фогил

“Каролина” стала первой командой, выигравшей квалификационную серию до трех побед и вышедшей в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, в котором сыграет с “Вашингтоном”, “Тампой”, “Бостоном” или “Филадельфией”.

“Рейнджерс” открыли счет на 12-й секунде второго периода, когда отличился Крис Крайдер. Но их лидерство в матче (и всей серии) длилось всего 3:06. Тейво Теравяйнен сравнял счет после паса Андрея Свечникова из-за ворот. При этом “Нью-Йорк” здорово провел первый период, перебросав соперника 14-6, но надежно в воротах действовал Джеймс Раймер, закончивший встречу с 37 сэйвами.

“Каролина” оформила победу, трижды забив в третьем периоде. Сначала “Ураганов” вывел вперед Уоррен Фогил, а потом дважды отличился Себастьян Ахо – сначала после красивого сольного прохода, а затем в меньшинстве в пустые ворота.

В воротах “Рейнджерс” впервые в серии сыграл Игорь Шестеркин, сделавший 27 сэйвов и дебютировавший в плей-офф. Также на этом прервалась серия Хенрика Лундквиста из 129 подряд матчей в старте в плей-офф НХЛ, ставшая третьей в истории. Но поддержки от команды Шестеркин так и не дождался. “Нью-Йорк” за всю серию реализовал только одно большинство из 14 (при игре “пять на три”), в том числе ни одного из трех во вторник.

Как и у всех проигравших в квалификационных сериях, у “Рейнджерс” теперь одно утешение. Они получили шанс на первый номер драфта-2020, для чего надо будет выиграть лотерею, которая пройдет 10 августа.

Coach Quinn: “It was a great group to coach. It’s been a unique and odd 4 1/2 months since we stopped playing on March 11th, and this hurts.” pic.twitter.com/sVCIEwhCaL

— New York Rangers (@NYRangers) August 5, 2020