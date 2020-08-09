Тимур Гриценко: «Закладываем фундамент на плей-офф и старт нового чемпионата»

Нападающий ХК «Кременчук»Тимур Гриценко пообщался с клубной пресс-службой и рассказал, как проходит подготовка кременчугской команды к полуфиналу плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч 2019/20 и старту нового чемпионата.

— Как прошла первая неделя учебно-тренировочного сбора?

— Сейчас делаем очень важную работу – закладываем фундамент на плей-офф и стартнового чемпионата.Были неплохо готовы к собранию, но все равно первая неделя тренировок далась нелегко.Но мы понимаем, что без этого никуда.

— Как прошел карантин перед сборами?

— Трудно, потому что не хватало ледовых тренировок, ведь большую часть времени сидел дома.Не было хоккея и было мало общения с людьми.

— Вы были замечены насвадебном фотовашего партнера по команде Алексея Вороны.

— С радостью приехал на свадьбу и поздравил Алексея и Анну.Еще раз хочу пожелать им семейного счастья и всего наилучшего.

— Сохранится на полуфинал ваша тройка нападения Савченко – Гриценко – Ворона?

— Пока не могу сказать, так как мы только начали подготовку, и тренерам виднее – кого в какие звенья ставить.

— Что ожидаете от первых игр на Кубок Донбасса-2020 года, полуфинала и старта нового чемпионата?

— В этом году турнир в Дружковке пройдет перед самым нашим стартом в плей-офф, и поэтому мы приедем на него уже полностью физически готовы.

Соперников по полуфиналу мы знаем – это неуступчивая команда, с которой матчи в конце регулярного чемпионата проходили очень сложно.Ну, а главное, чтобы на старт официальных игр на трибуны пустили наших болельщиков, с которыми мы вместе победили в регулярном чемпионате.Хочу от всей команды передать им привет!

Напомним, что 25-27 августа ХК «Кременчук» сыграет на Кубке Донбасса-2020 года, а 1 сентября дома начнет полуфинальную серию против «Белого Барса».

Источник: сайт ХК «Кременчук»