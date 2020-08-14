“Тампа-Бэй” – “Коламбус” (1:3):”Коламбус” одержал волевую победу над “Тампой” и сравнял счет в серии.

Оливер Бьоркстранд и Юнас Корписало

“Коламбус” одержал волевую победу над “Тампа-Бэй” и сравнял счет в серии. Успех “Блю Джекетс” принесли голы Райана Мюррея, Оливера Бьоркстранда и Александра Веннберга, а также очередная надежная игра вратаря Юнаса Корписало, сделавшего 36 сэйвов. Единственную шайбу “Лайтнинг” забросил Никита Кучеров, а Андрей Василевский сделал 19 сэйвов.

Третий матч серии до четырех побед пройдет в субботу (воскресенье, 2:30 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

Начало матча сложилось для “Тампы” лучше не придумаешь. “Лайтнинг” безраздельно владели инициативой, а “Коламбус”, по первому ощущению, выглядел крайне уставшим и не успевшим восстановиться после пяти вторничных овертаймов. Поэтому гол Кучерова на шестой минуте выглядел крайне логичным. Лучший бомбардир “Тампы” хитрым броском с нулевого угла открыл счет рикошетом от тела Корписало. Отметившийся передачей Брэйден Пойнт продлил результативную серию до пяти матчей.

После 12 минут “Тампа” вела по броскам 10-0, а первый бросок “Коламбуса” произошел на 13-й минуте. Но тут же случился второй, ставший голевым. Это Мюррей пробил Василевского с классного паса Пьера-Люка Дюбуа.

Шайба не была самой логичной, но “Блю Джекетс” ожили и в концовке периода, получив шанс на свое первое большинство, воспользовались им. Бьоркстранд, бывший самым активным игроком “Коламбуса” в первом матче, забил с передачи того же Дюбуа. И этот гол оказался победным.

“Мы прекрасно начали матч и делали все, что хотели, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Игра шла под нашу диктовку. Но мы забили первый гол и, надо признаться, почувствовали себя комфортно. А когда это происходит, может случиться то, что случилось сегодня. Мы пропустили первый гол, допустили необязательное удаление и пропустили в нем. Когда мы упустили лидерство, то потеряли свою игру”.

Во втором периоде “Тампа” тоже была активнее, переиграв соперника в равных составах по голевым моментам 6-2. Однако “Мундиры” опасно огрызались и вполне имели шансы увеличить преимущество.

Как и в первой игре серии, на третий период “Лайтнинг” вышли, уступая в счете 1:2. Но на сей раз отыграться им не удалось. На 12-й минуте Веннберг продавил Кевина Шаттенкирка и переиграл Василевского. За четыре минуты до конца “Тампа” заменила вратаря на шестого полевого игрока, почти целиком провела их в чужой зоне, но вновь и вновь натыкалась на клюшки, тела и голкипера “Коламбуса”.

“Мы все в раздевалке знаем, что это один из лучших вратарей в лиге, – сказал Дюбуа о Корписало. – Когда мы допускаем небольшую ошибку, он ее подчищает. О чем еще можно просить вратаря? Его игра дает нам уверенность лишний раз попробовать сделать что-то рискованное. В этом плей-офф Юнас выглядит потрясающе с первого матча”.

“Блю Джекетс” играли без форвардов Кэма Аткинсона и Нэйтана Гербе.