<img src="/wp-content/uploads/hockey/443ce08f054e6bf5139485c529bead46.jpg" alt="Дэйл Хаверчук умер от рака"/>Дэйл Хаверчук

Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Дэйл Хаверчук умер от рака. Ему было 57 лет. О смерти сообщил его сын Эрик.

«После невероятно трудной борьбы с раком наш папа скончался. Моя семья гордится им и его борьбой», — написал Эрик Хаверчук в Twitter.

Дэйл Хаверчук — канадец украинского происхождения. В НХЛ он выступал в составе «Виннипега», «Баффало», «Сент-Луиса» и «Филадельфии». Со сборной Канады он выиграл два Кубка Канады.

После завершения карьеры он работал тренером и директором ряда клубов низших канадских лиг. В октябре 2019 года у него диагностировали рак желудка.

Jets icon Dale Hawerchuk has passed away at the age of 57. pic.twitter.com/MUK5VmJXyM

— TSN (@TSN_Sports) August 18, 2020