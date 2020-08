Том Хид подписал контракт в Швейцарии

Том Хид

Защитник Сан-Хосе Шаркс потенциально неограниченный свободный агент Тим Хид подписал краткосрочный контракт с ХК Лугано (НЛА, Швейцария), который истекает 15 ноября.

Накануне нового сезона в НХЛ Хид решит хочет ли он вернуться в лигу или продолжить в Швейцарии.

Tim Heed has signed with HC Lugano in Switzerland. The former San Jose Sharks defenceman is an unrestricted free agent and his Swiss contract only runs through Nov. 15 to leave open the possibility for a NHL return. https://t.co/DW1r0J8pM9

— Chris Johnston (@reporterchris) August 20, 2020