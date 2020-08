Матчи двух игровых дней перенесены

конец расизма

Пресс-служба НХЛ выступила с официальным обращением, в котором объявила о переносе встреч двух игровых дней. Проведение игр вновь возобновится в ночь с субботы на воскресенье – с 29 на 30 августа.

«После долгих обсуждений игроки НХЛ пришли к выводу, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет эти 4 игры, начиная с сегодняшнего дня, и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Сообщества темнокожих продолжает сталкиваться с реальными, болезненными переживаниями. НХЛ и профсоюз игроков признают, что ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов разнообразия, интеграции и социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блейка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта совершить позитивные изменения в обществе.

Лига совместно с игроками стремятся создать более инклюзивную и гостеприимную среду на наших аренах, в офисах и за их пределами», — сообщается в опубликованном пресс-релизе.

