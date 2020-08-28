Матчи двух игровых дней перенесены

конец расизма

Пресс-служба НХЛ выступила с официальным обращением, в котором объявила о переносе встреч двух игровых дней. Проведение игр вновь возобновится в ночь с субботы на воскресенье – с 29 на 30 августа.

«После долгих обсуждений игроки НХЛ пришли к выводу, что лучше всего было бы сделать шаг назад и не играть сегодняшние и завтрашние игры по расписанию. НХЛ поддерживает решение игроков и перенесет эти 4 игры, начиная с сегодняшнего дня, и соответствующим образом скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда.

Сообщества темнокожих продолжает сталкиваться с реальными, болезненными переживаниями. НХЛ и профсоюз игроков признают, что ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов разнообразия, интеграции и социальной справедливости.

Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блейка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент. Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта совершить позитивные изменения в обществе.

Лига совместно с игроками стремятся создать более инклюзивную и гостеприимную среду на наших аренах, в офисах и за их пределами», — сообщается в опубликованном пресс-релизе.

Statement from the National Hockey League Players’ Association and National Hockey League. https://t.co/uV1F5iDeUS pic.twitter.com/JS2t0MvUij — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 27, 2020

Таким образом, будут перенесены пятничные встречи – «Нью-Йорк Айлендерс» с «Филадельфией Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс» с «Вегас Голден Найтс», которые состоятся в ночь с субботы на воскресенье – 29 на 30 августа по мск, а также субботние игры – «Бостон Брюинз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз» с «Колорадо Эвеланш» и «Филадельфии Флайерз» с «Нью-Йорк Айлендерс» – эти игры переносятся на игровой день с воскресенья на понедельник (с 30 на 31 августа по мск).

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

В свою очередь, пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» выступила с обращением, в котором объяснила позицию клуба о решении отложить два игровых дня Кубка Стэнли.

«Игроки «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» решили не проводить сегодняшнюю встречу во имя равенства и протеста против актов расовой несправедливости. Организация «Кэнакс» на 100% поддерживает позицию игроков в этом вопросе. В решении подчеркивается важность того, чтобы быть союзником, продвигать разговоры об этом и действовать. Мы все работали, чтобы собраться вместе и играть в хоккей, но это важный момент для всех нас, чтобы показать свою позицию в этом вопросе. Это больше, чем хоккей», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что именно «Ванкувер Кэнакс» стал инициатором отмены матчей плей-офф НХЛ, запланированных на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США.