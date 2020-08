Джоэл Келлман

Сан-Хосе подписал новый контракт на два года с форвардом клуба Джоэлем Келлманом .

The San Jose Sharks have re-signed pending RFA forward Joel Kellman to a two-year contract carrying a $750,000 AAV. The 26-year old recorded 3G+4A=7P in 31GP this season. #SJSharksContract breakdown:2020/21 – $700K NHL / $300K AHL2021/22 – $800K (one-way) https://t.co/wzg6ufBSPV pic.twitter.com/nSgxigFOUV

— NHL News (@puck_report2) August 28, 2020