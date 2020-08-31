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Хоккей

Рене Фазель: «Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем»

Николай ПисаревНет комментариев
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Молодежный чемпионат мира-2021 в элитном дивизионе пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.


— С молодежным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира.

К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение.


Считаю, этохорошая идея – использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем, вакцины пока нет.

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Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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