Рене Фазель: «Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем»

Молодежный чемпионат мира-2021 в элитном дивизионе пройдет без болельщиков на трибунах. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.



— С молодежным чемпионатом мира 2021 года ситуация следующая: нам нужно понять, что с финансированием, что с тестированием, что с вопросами безопасности всех участников турнира.



К середине сентября мы ожидаем предложение канадской федерации по финансированию, после чего примем решение.





Считаю, этохорошая идея – использовать опыт НХЛ. Очевидно, что в декабре играть со зрителями мы еще не сможем, вакцины пока нет.





Возможно, в апреле-мае мы сможем играть со зрителями, но на МЧМ это точно будет невозможно.

Источник: сайт XSPORT