Сидни Кросби

Форвард Питтсбурга Сидни Кросби пропустит от 3 до 4 недель после операции на запястье.

The @penguins announced that captain Sidney Crosby underwent successful wrist surgery Monday and is expected to recover in three to four weeks.https://t.co/94lE0JbAbE

— Sportsnet (@Sportsnet) September 1, 2020