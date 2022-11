Коннор Макдэвид Центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид , правый форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и левый форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин были названы «тремя звездами» НХЛ в октябре месяце.

NHL Three Stars of the Month for October 2022⭐️ Connor McDavid, #LetsGoOilers ⭐️⭐️ David Pastrnak, #NHLBruins⭐️⭐️⭐️ Artemi Panarin, #NYR pic.twitter.com/zjgMZOUDrk

— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 1, 2022