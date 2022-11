Бернс набирает очки 5 игр подряд

Брент Бернс 37-летний защитник Каролины Брент Бернс стал самым возрастным защитником клуба в его истории с пятиматчевой очковой серией. За последние 10 лет только 4 защитника, которые набирали пять матчей подряд очки, были его старше .

Brent Burns (37 years, 239 days) became the first defenseman in @Canes / Whalers history to register a five-game point streak at age 37 or older.#NHLStats: https://t.co/LXi5U5eW99 pic.twitter.com/X3u9zTjgj6

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 4, 2022