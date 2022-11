Микко Рантанен Колорадо в Тампере на Нокиа Арена (в рамках Global Series) выиграли у Коламбуса (6-3).У форварда Эвеланш Микка Рантанена хет-трик.

MIKKO RANTANEN WITH THE HAT TRICK IN FINLAND 😱 pic.twitter.com/G4kMoqySdP

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 4, 2022