Овечкин сравнялся с Хоу по по количеству голов, забитых за одну франшизу в истории НХЛ.

Александр Овечкин Форвард Вашингтона Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по по количеству голов, забитых за одну франшизу в истории НХЛ. Горди Хоу сделал это в 1687 играх за «Ред Уингз», Овечкин- в 1286 играх за «Кэпитэлз». Алекс Овечкин открыл счет в матче с Детройте,это был его 786 гол в карьере.

With this goal, Alex Ovechkin (@ovi8) has tied Gordie Howe for the most goals with a single franchise in NHL history! 🙌 pic.twitter.com/TW590te029

— NHL (@NHL) November 4, 2022