Кэйл Макар и Джонни Годро Колорадо снова выиграл у Коламбуса в Тампере со счетом 5-1. Кэйл Макар сделал три результативные передачи менее чем за пять минут. Также три передачи в активе у Нэтана МакКиннона. Александр Георгиев сделал 31 сейв (32 броска в матче) После матча форварды Михаил Мальцев и Мартин Каут отправлены в «Колорадо Иглз» (АХЛ).

Well, that was quick.The @Avalanche came out firing on all cylinders — scoring three goals in the first 4:50 of the second period including this @DevonToews6 tally. #NHLGlobalSeries pic.twitter.com/YXeGFPgjUY

— NHL (@NHL) November 5, 2022