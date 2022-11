Овечкин — рекордсмен лиги по голам за одну франшизу

Александр Овечкин в матче с Аризоной В матче против Аризоны (2-3) форвард Вашингтона Александр Овечкин забросил одну шайбу. Это 787-й гол Овечкина в карьере, он опередил Горди Хоу (786 голов за «Детройт Ре Уингз») по количеству голов, забитых игроком с одной франшизой.

Alex Ovechkin scores on the power play to give the Capitals a 1-0 lead. It marks Ovechkin's 787th career goal, moving him past Gordie Howe (786 goals with the Detroit Re Wings) for the most goals scored by a player with a single franchise. pic.twitter.com/wNlRzhO6tE

— CapitalsPR (@CapitalsPR) November 6, 2022