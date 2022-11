Бо Хорват Бо Хорват установил рекорд клуба в матче с Оттавой. Он первый игрок в истории Ванкувера,забивший в первых 13 играх 5 раз более одной шайбы.

Bo HorvatFirst player in #Canucks history with 5 multi-goal games within the team’s first 13 games of a season

— Sportsnet Stats (@SNstats) November 9, 2022