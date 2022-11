Клэйтон Келлер Форвард Аризоны Клейтон Келлер забил свой сотый гол в карьере (в матче против Баффало 4-1).

Clayton Keller has tallied his 100th career goal.He required the 14th fewest games (372 GP) to reach 100 goals with the Coyotes/Jets franchise (NHL debut or otherwise).Among players to debut w/franchise, he’s the seventh to reach the century mark before turning 25 years old.

— Arizona Coyotes PR (@AZCoyotesPR) November 9, 2022