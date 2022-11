<img src="/wp-content/uploads/hockey/abdbb77e37b6cedb66777cd45c4bacf5.jpg" alt="Сиэтл выиграл пятый матч подряд"/>Морган Джики Сиэтл выиграл пятый матч подряд.Вчера клуб со счетом 5-1 переиграл Нэшвилл.

In front of an electric crowd at @ClimateArena, the #SeaKraken score five goals to extend their win streak to five games! Catch up on all the fun → https://t.co/IuqAFIg0xs pic.twitter.com/kUtaIbwGRG

— Seattle Kraken (@SeattleKraken) November 9, 2022