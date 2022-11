Валерий Ничушкин Форвард Колорадо Валерий Ничушкин перенес операцию на лодыжке и выбыл на месяц. Защитник Боуэн Байрам также травмирован,он пропустит несколько недель.

Jared Bednar: Valeri Nichushkin had ankle surgery and is out a month. Bowen Byram is week-to-week (lower body) and Samuel Girard is day-to-day.

— Peter Baugh (@Peter_Baugh) November 8, 2022