Маккензи Блэквуд Голкипер Нью-Джерси Девилз Маккензи Блэквуд, пропустит 3-6 недель из-за растяжения связок колена.

Lindy Ruff provides update on #NJDevils Mackenzie Blackwood, to miss 3-6 weeks with MCL sprain to his knee.

— Amanda Stein (@amandacstein) November 8, 2022