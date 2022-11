НХЛ объявила о переносе Кубка мира по хоккею 2024 года

лого НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ приняли решение перенести проведение Кубка мира по хоккею 2024 года, говорится в заявлении на сайте НХЛ. «В течение последнего года НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ работали над планами проведения следующего Кубка мира по хоккею, главного международного хоккейного турнира лучших против лучших, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира по хоккею, надеемся, в феврале 2025 года», — сказано в сообщении. В июне в НХЛ сообщили, что ведут работу по подготовке к четвертому Кубку мира, который запланирован на февраль 2024 года. В турнире должны принять участие как минимум восемь национальных команд, а матчи пройдут в Северной Америке и Европе. Кубок мира по хоккею проводится не под эгидой IIHF, которая ранее отстранила сборную России от соревнований. Турнир считается самым престижным в этом виде спорта наряду с олимпийским, хоккеисты североамериканской лиги пропустили две последние Олимпиады, а в Кубке мира играть будут. В августе заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отмечал, что участие хоккеистов сборной России в Кубке мира остается под вопросом. В октябре глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что в IIHF ведут переговоры с представителями НХЛ о переносе Кубка мира в 2024 году.

The NHL and NHLPA announce that they're no longer pursuing a World Cup of Hockey for February 2024. The hope now is to organize the event for February 2025.

