Веренски пропустит остаток сезона

Зак Веренски Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски пропустит остаток регулярного сезона из-за травмы плеча. Защитник Ник Бланкенбург пропустит от 6 до 8 недель из-за перелома лодыжки.

NEWS: The #CBJ have placed Nick Blankenburg (fractured ankle/high ankle sprain, 6-8 weeks), Jakub Voracek (upper body, indefinitely) and Sean Kuraly (upper body, day to day) on IR. Also, Zach Werenski (shoulder) is expected to miss the rest of the season.https://t.co/b4Rve4qus5

— Jeff Svoboda (@JacketsInsider) November 11, 2022