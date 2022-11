<img src="/wp-content/uploads/hockey/411f08f49cce5bbac7d931107db2aa59.jpg" alt="Нью-Джерси выиграли девятый матч подряд"/>Нико Хишир Нью-Джерси выиграли девятый матч подряд. Вчера клуб победил Аризону со счетом 4-2.

Make it nine in a row for the @NJDevils. 😈 New Jersey's nine-game run matched Vegas for the longest winning streak by a club this season (VGK can extend to 10 GP tonight). #NHLStats: https://t.co/ireZFyPyNm pic.twitter.com/nYTr9Iei6S

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 13, 2022