Николас Обе-Кубель Форвард Вашингтона Николас Обе-Кубель был дисквалифицирован на три игры за удар Кэла Фута из Тампа-Бэй.

A 5-minute penalty is awarded to the @TBLightning after Cal Foote takes a dirty hit from Nicolas Aube-Kubel who has been ejected.@TBLightning | #GoBolts pic.twitter.com/Rgag5iC8Wi

