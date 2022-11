Зак Паризе стал самым возрастным игроком Айлендерс,забившим в овертайме

Зак Паризе Форвард Зак Паризе (38 лет, 107 дней) стал самым возрастным игроком Нью-Йорк Айлендерс,забившим в овертайме (вчера 4-3 против Коламбуса)

Zach Parise (38 years, 107 days) became the oldest player in @NYIslanders history to score an overtime goal, besting the previous mark set by Lubomir Visnovsky (37 years, 200 days on Feb. 27, 2014).#NHLStats: https://t.co/ireZFyPyNm https://t.co/ptEdZLhCbh

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 13, 2022