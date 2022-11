Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос Защитник Тампа-Бэй Михаил Сергачев набрал 4 (2+2) очка за первый период в матче против Вашингтона. Сергачев повторил рекорд НХЛ по набранным очкам за любой период среди защитников

Have an absolute night, Mikhail Sergachev (@sergachev31). ⚡️Sergachev now has two goals in the first period… is that… good?📺: @ESPN ➡️ https://t.co/4uNKFwgNBK pic.twitter.com/89aFAiR2Jk

— NHL (@NHL) November 14, 2022