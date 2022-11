Кертис Макдермид Защитник Колорадо Кертис МакДермид выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела.

According to Jared Bednar, Kurtis MacDermid will miss approximately 4-6 weeks with an lower-body injury.

