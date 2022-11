Натан МакКиннон Форвард Колорадо Натан МакКиннон набрал 20 передач в сезоне. На это ему потребовалось всего 14 матчей. Это один из лучших результатов в истории лиги.

Fewest Gms to 20 assists in a season (since 1991):10- P. LaFontaine (1992-93)11- M. Lemieux (’92-93)11- Lemieux (’95-96)11- Lemieux (2002-03)12- P. Forsberg (’05-06)13- W. Gretzky (’93-94)13- J. Spezza (05-06)14- @Avalanche Nathan MacKinnon (2022-23)14- S. Crosby (11-12) pic.twitter.com/17nIccDIk7

— StatsCentre (@StatsCentre) November 15, 2022