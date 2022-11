Рантанен , Уллмарк и Фокс — три звезды недели в НХЛ

Микко Рантанен Форвард Микка Рантанен (Колорадо),вратарь Линус Уллмарк (Бостон) и защитник Адам Фокс (Нью-Йорк Рейнджерс) названы «тремя звездами» НХЛ за неделю, закончившуюся 13 ноября.

Mikko Rantanen (@Avalanche), Linus Ullmark (@NHLBruins) and Adam Fox (@NYRangers) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 13.#NHLStats: https://t.co/51HFK3APjJ pic.twitter.com/1dUejWHrhy

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 14, 2022