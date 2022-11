«Брюинз» обыграли «Флайерз» , у них 10 побед подряд дома

Давид Крейчи и Картер Харт Дэвид Крейчи забил два гола, а «Бостон Брюинз» продлили свою домашнюю победную серию в начале сезона до 10 игр, победив «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:1 «Брюинз» стали пятой командой в истории НХЛ, выигравшей свои первые 10 домашних игр в сезоне.

For the second time in as many years, a team has won each of its first 10 home games of a season. #NHLStats: https://t.co/T4dHgm1Mwo pic.twitter.com/dM3yueTZNZ

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 18, 2022