Нэшвилл выиграл в третий раз подряд

Юусо Парссинен Юусо Парссинен забил дважды и сделал результативную передачу, а Роман Йоси сделал четыре результативные передачи в победе «Нэшвилл Предэйторз» над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:4. Парссинен набрал четыре очка (три гола, одна передача) в трех своих играх НХЛ. Филип Форсберг забил гол и сделал результативную передачу в пользу «Хищников» (8-8-1), которые выиграли три матча подряд. Защитник «Нэшвилла» Райан МакДона провел свой 800-й матч в НХЛ.

Juuso Parssinen buries the juicy rebound in tight to extend the Nashville lead to 3!#Smashville pic.twitter.com/jlwN9aacVQ

— Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) November 18, 2022