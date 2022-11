Макдэвид забил «Голден Найтс» в овертайме

Коннор МакДэвид Коннор Макдэвид забил в овертайме, что принесло «Эдмонтон Ойлерз» победу со счетом 4:3 над «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне. У Райана Ньюджент-Хопкинса было три результативные передачи Марк Стоун забил дважды, а Ши Теодор сделал две передачи за «Вегас»

WHAT MORE CAN YOU SAY 🥶 Connor McDavid (@cmcdavid97) turns on the jets and buries the @Energizer overtime winner! pic.twitter.com/Ki2ZitiNC3

