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Хоккей

Макдэвид забил «Голден Найтс» в овертайме

Макдэвид забил «Голден Найтс» в овертаймеКоннор МакДэвид Коннор Макдэвид забил в овертайме, что принесло «Эдмонтон Ойлерз» победу со счетом 4:3 над «Вегас Голден Найтс» на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне. У Райана Ньюджент-Хопкинса было три результативные передачи Марк Стоун забил дважды, а Ши Теодор сделал две передачи за «Вегас»

Источник: nhl.ru

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