Прометей совершил впечатляющий камбэк в матче с Ховентутом и занял 4-е место в группе Еврокубка

Украинская команда уничтожила соперника в последней четверти — 36:9

Прометей в Риге добыл победу над испанским Ховентутом в заключительном матче групповой стадии Еврокубка — 94:80.

На большой перерыв команды ушли при небольшом преимуществе Ховентута — 53:47. В третьей четверти испанской команде удалось развить преимущество до 13 очков — 71:58.

В заключительной 10-минутке Прометей доминировал на площадке и совершил впечатляющий камбэк, позволив сопернику набрать лишь 9 очков — 36:9.

Самым результативным игроком встречи стал Джиан Клавелл — 24 очка. В активе Иссуфа Санона 23 очка.

Благодаря сегодняшней победе Прометей (10-8) обошел Ховентут (10-8) и занял четвертое место в группе А Еврокубка. Команда Ронена Гинзбурга в первой стадии плей-офф получит преимущество домашней площадки.

Следующий матч Прометей проведет против Вентспилса 10 февраля в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге.

Еврокубок. Группа А. 18-й тур

Прометей (Украина) — Ховентут (Бадалона, Испания) — 94:80 (27:27, 20:26, 11:18, 36:9)

Прометей: Клавелл (24), Санон (23), Марч (19 + 8 подборов), Агада (14 + 6 подборов + 7 передач), Балвин (6 + 12 подборов), Липовый (4), Одиасе (4)

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