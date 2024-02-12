В Германии был убит 17-летний украинский баскетболист Ермаков

На него и Артема Козаченко совершили вооруженное нападение

В Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Ермаков, вместе с соотечественником Артемом Козаченко, выступали за молодежную команду ART Giants из Дюссельдорфа. Накануне очередной игры чемпионата, на украинских баскетболистов совершили вооруженное нападение.

Местные СМИ сообщают, что причина конфликта — национальность Козаченко и Ермакова. Обоих игроков госпитализировали в больницу: Ермакова не сумели спасти врачи, а Козаченко остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Владимир Ермаков выступал в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе сине-желтых игрок принял участие на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

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