Следить

Хоккей

В Германии задержали одного из убийц украинского баскетболиста Ермакова

Жизни второго баскетболиста, Артема Козаченко, ничего не угрожает

В Германии задержали одного из убийц украинского баскетболиста Ермакова

facebook.com/KyivBasketballFederation

Министерство иностранных дел Украины сообщило о задержании одного из убийц украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Личность задержанного пока не раскрывается, равно как и мотив нападения.

«Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия».

В то же время, самочувствие другого украинца, Артема Козаченко, улучшилось и стабилизировалось. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице Эссена.

Сегодня стало известно о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Он, вместе с Козаченко, выступал за молодежную команду ART Giants из Дюссельдорфа. Накануне очередной игры чемпионата, на украинских баскетболистов совершили вооруженное нападение.

Местные СМИ сообщали, что причина конфликта — национальность Козаченко и Ермакова. Обоих игроков госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь Ермакова.

Владимир Ермаков выступал в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе сине-желтых игрок принял участие на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Бокс

Экс-чемпион мира дал совет Фьюри для подготовки к бою с Усиком

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Хоккей