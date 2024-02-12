В Германии задержали одного из убийц украинского баскетболиста Ермакова

Жизни второго баскетболиста, Артема Козаченко, ничего не угрожает

Министерство иностранных дел Украины сообщило о задержании одного из убийц украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Личность задержанного пока не раскрывается, равно как и мотив нападения.

«Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия».

В то же время, самочувствие другого украинца, Артема Козаченко, улучшилось и стабилизировалось. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице Эссена.

Сегодня стало известно о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Он, вместе с Козаченко, выступал за молодежную команду ART Giants из Дюссельдорфа. Накануне очередной игры чемпионата, на украинских баскетболистов совершили вооруженное нападение.

Местные СМИ сообщали, что причина конфликта — национальность Козаченко и Ермакова. Обоих игроков госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь Ермакова.

Владимир Ермаков выступал в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе сине-желтых игрок принял участие на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

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