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Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

Его партнер по команде Владимир Ермаков погиб в день конфликта

Украинский баскетболист Козаченко умер в больнице после вооруженного нападения в Германии

Артем Козаченко, фото — instagram.com/artgiants

Украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице в Германии от ран, полученных во время вооруженного нападения.

18-летний Артем выступал за молодежную команду ART Giants из Дюссельдорфа вместе с другим украинцем, 17-летним Владимиром Ермаковым. Накануне очередной игры на игроков напали вооруженные люди в Оберхаузене. Местные СМИ сообщали, что причина конфликта — национальность Козаченко и Ермакова.

Владимир погиб в день нападения. Артем находился в реанимации все это время. Однако в несколько последних дней его состояние ухудшилось, и врачи не сумели спасти украинца.

Оба игрока выступали в немецкой Бундеслиге U-19. Ермаков ранее играл в составе юношеской сборной Украины U-16. В составе сине-желтых игрок принял участие на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

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