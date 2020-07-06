Мэтт Серра: Хабиб нокаутирует Гэтжи

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра в преддверии поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи заявил, что россиянин победит оппонента.

По его словам, с каждым поединком Хабиб прибавляет в ударной технике и однажды сможет нокаутировать своих противников.

«Его соперники так озабочены тем, чтобы не оказаться на земле, что забывают о стойке, а у Хабиба очень тяжелый удар. Я не исключаю, что он нокаутирует Джастина. Это абсолютно непредсказуемый бой, который может пойти как угодно», – сказал Серра в подкасте UFC Unfiltered.

Напомним поединок Хабиб – Гэтжи пройдет 19 сентября на UFC 253.