Халеп в третий раз подряд победила в номинации WTA Fan Favorite, Свёнтек исполнила лучший удар года

Женская теннисная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков



Симона Халеп вновь была названа самой любимой теннисисткой болельщиков в завершившемся сезоне. Напомним, что румынка также побеждала в данной номинации предыдущих два года. До этого шесть раз подряд награду выигрывала Агнешка Радваньска. Второе место в голосовании заняла Ига Свёнтек, а на третьем месте расположилась Петра Квитова.

Ига Свёнтек получила больше трети голосов болельщиков в номинации “Удар года”. Полька выполнила резанный удар во время полуфинального матча на турнире в Лугано (Швейцария) против Кристины Плишковой, где в итоге сумела дойти до финала – дебютного и пока единственного для себя на уровне WTA-тура.

Результаты голосования:

1. Ига Свёнтек (апрель, Лугано) – 40%

2. Симона Халеп (февраль, Дубай) – 31%

3. Элина Свитолина (октябрь, Итоговый турнир) – 24%

4. Патричия Мария Циг (июль, Бухарест) – 5%

Источник:

www.wtatennis.com