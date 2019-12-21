Халеп в третий раз подряд победила в номинации WTA Fan Favorite, Свёнтек исполнила лучший удар года

Женская теннисная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков
Симона Халеп вновь была названа самой любимой теннисисткой болельщиков в завершившемся сезоне. Напомним, что румынка также побеждала в данной номинации предыдущих два года. До этого шесть раз подряд награду выигрывала Агнешка Радваньска. Второе место в голосовании заняла Ига Свёнтек, а на третьем месте расположилась Петра Квитова.
Ига Свёнтек получила больше трети голосов болельщиков в номинации “Удар года”. Полька выполнила резанный удар во время полуфинального матча на турнире в Лугано (Швейцария) против Кристины Плишковой, где в итоге сумела дойти до финала – дебютного и пока единственного для себя на уровне WTA-тура.