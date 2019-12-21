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Теннис

Халеп в третий раз подряд победила в номинации WTA Fan Favorite, Свёнтек исполнила лучший удар года

Евгений НикитюкНет комментариев
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Женская теннисная ассоциация подвела итоги голосования среди болельщиков

Симона Халеп вновь была названа самой любимой теннисисткой болельщиков в завершившемся сезоне. Напомним, что румынка также побеждала в данной номинации предыдущих два года. До этого шесть раз подряд награду выигрывала Агнешка Радваньска. Второе место в голосовании заняла Ига Свёнтек, а на третьем месте расположилась Петра Квитова.

Ига Свёнтек получила больше трети голосов болельщиков в номинации “Удар года”. Полька выполнила резанный удар во время полуфинального матча на турнире в Лугано (Швейцария) против Кристины Плишковой, где в итоге сумела дойти до финала – дебютного и пока единственного для себя на уровне WTA-тура.

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Результаты голосования:
1. Ига Свёнтек (апрель, Лугано) – 40%
2. Симона Халеп (февраль, Дубай) – 31%
3. Элина Свитолина (октябрь, Итоговый турнир) – 24%
4. Патричия Мария Циг (июль, Бухарест) – 5%

Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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