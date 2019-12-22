В Австралии представили трофей, который получат победители ATP Cup

В Брисбене состоялась презентация кубка для чемпионов командного турнира АТР.
На мероприятии побывал первая ракетка Австралии Алекс де Минор. Известно, что трофей изготовлен из сплава серебра, а также содержит элементы из стекла и банксии. Вес серебряной части – более 6 килограмм. Кубок состоит из 24 деталей-осколков, которые и символизируют 24 страны-участницы командного чемпионата.
Рабочая группа, которая занималась дизайном и созданием трофея, насчитывала 6 человек, а весь процесс занял более 300 часов. Компания “ABC Bullion” также занимается изготовлением кубка имени Нормана Брукса, который получает победитель Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.