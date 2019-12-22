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Теннис

В Австралии представили трофей, который получат победители ATP Cup

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Брисбене состоялась презентация кубка для чемпионов командного турнира АТР.

На мероприятии побывал первая ракетка Австралии Алекс де Минор. Известно, что трофей изготовлен из сплава серебра, а также содержит элементы из стекла и банксии. Вес серебряной части – более 6 килограмм. Кубок состоит из 24 деталей-осколков, которые и символизируют 24 страны-участницы командного чемпионата.

Рабочая группа, которая занималась дизайном и созданием трофея, насчитывала 6 человек, а весь процесс занял более 300 часов. Компания “ABC Bullion” также занимается изготовлением кубка имени Нормана Брукса, который получает победитель Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.

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Соревнования в Брисбене, Петре и Сиднее стартуют 3 января.

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A post shared by ATP Cup (@atpcup) on Dec 20, 2019 at 7:33pm PST

Источник:
atptour.com

Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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