В Австралии представили трофей, который получат победители ATP Cup

Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"

Победа Стаховского над Федерером вошла в число самых больших сенсаций десятилетия на Уимблдоне (ВИДЕО)

Костюк и Калинина в заявке турнира ITF в Канберре, Лопатецкая может вернуться на корт в Гонконге

Новый тренер Цуренко: "Если все пойдет хорошо, то Леся будет показывать качественный теннис"

В Брисбене состоялась презентация кубка для чемпионов командного турнира АТР.



На мероприятии побывал первая ракетка Австралии Алекс де Минор. Известно, что трофей изготовлен из сплава серебра, а также содержит элементы из стекла и банксии. Вес серебряной части – более 6 килограмм. Кубок состоит из 24 деталей-осколков, которые и символизируют 24 страны-участницы командного чемпионата.

Рабочая группа, которая занималась дизайном и созданием трофея, насчитывала 6 человек, а весь процесс занял более 300 часов. Компания “ABC Bullion” также занимается изготовлением кубка имени Нормана Брукса, который получает победитель Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.

Соревнования в Брисбене, Петре и Сиднее стартуют 3 января.

View this post on Instagram

A post shared by ATP Cup (@atpcup) on Dec 20, 2019 at 7:33pm PST