Роджер Федерер: “Последние 20-25 лет пролетели для меня как один миг”

Третья ракетка мира рассказал о Рождестве, своей карьере в Туре и болельщиках.



– Скоро Рождество, как вы его празднуете, когда находитесь в Дубае?

– С семьей и ёлкой. Вчера всё уже нарядили и испекли рождественское печенье. Приезжают мои родители, что делает это Рождество особенным. Это всегда замечательное время, мне нравится Рождество. Конечно, я бы предпочел отпраздновать его в Швейцарии, этот праздник у меня ассоциируется именно с домашним Рождеством, как мы его отмечали в моем детстве, в Бернеке с бабушкой и дедушкой. Эти воспоминания первыми приходят на ум.

– Когда вы в последний раз праздновали «белое» Рождество?

– Несколько лет назад мы полетели домой, приехали в наше шалле в Вальбелье, но повсюду была зеленая трава (смеется). В конце концов, снег начал идти уже 25 декабря. Это было лет 6-7 назад. Я довольно долго не видел снега на Рождество. В Базеле во время праздников он редко бывает.

– Ваши дети составляют список, что бы они хотели получить в качестве подарка?

– Да, они пишут, чего бы им хотелось уже очень давно. Но это не означает, что они получают все. Иногда это бывают очень смешные желания.

– Рождество для вас это период для размышлений, когда вы можете сделать глубокий вдох и оглянуться назад?

– Это чаще случается во время отпуска. Сейчас мы вернулись после отдыха, две недели мы отдыхали с женой, детьми и родителями. Бывают тихие моменты, когда у меня есть возможность проанализировать уходящий год. Но сейчас я так много тренируюсь, что времени на это просто не остается. Я уже смотрю в будущее и фокусируюсь на очень четких целях.

– Когда выдается минутка, думаете ли вы иногда, мол, у меня такая сумасшедшая жизнь?

– Такое бывает. Иногда постоянные путешествия, постоянный ажиотаж вокруг меня, независимо от того, побеждаю я или проигрываю, кажутся мне чем-то нормальным. Но так же есть моменты, когда я чувствую, какое же это безумие: когда меня всегда узнают, когда продаются все билеты, когда я вновь побеждаю. Все зависит от того, сколько у меня есть личного времени только для себя. И его крайне мало. Моя жизнь полностью загружена. Практически всегда что-то происходит вокруг. Когда я прихожу домой, то эхо по комнате не раздается. Всегда есть дети. Вот почему, то время, которое у нас с женой есть за ужином, так важно для нас, как для пары, или же когда мы находимся в кругу друзей. На какое-то время мы предоставлены сами себе и можем просто поболтать. Это хорошие моменты для нас.

– Вам нравится проводить время не в одиночестве, а когда вокруг есть люди. С чего это началось и откуда у вас такая способность легко сходиться с людьми?

– Изначально я был немного стеснительным… Но у меня никогда не было проблем в том, чтобы завязать с кем-то разговор. Это качество досталось мне от папы. Я действительно очень мало времени провожу сам по себе, если не учитывать те часы, когда я лежу на массажном столе. Во время массажа у меня есть время для себя, примерно 1,5 часа каждый день, и тогда я стараюсь отдохнуть. Когда я вспоминаю о Пите Сампрасе, то в этом мы очень отличаемся, ему было трудно знакомиться с новыми людьми. Я быстро начинаю доверять другим людям, а если меня кто-то обижает, то я говорю себе, что мне просто не повезло в этот раз. Но это не останавливает меня от того, чтобы открыто общаться и получать удовольствие от общения. Мне нравится заводить новые знакомства и узнавать что-то о людях. У каждого есть своя уникальная история, каждый ведет свою борьбу. Наверное, поэтому я вижу хорошее в каждом человеке.

– Сразу после Итогового турнира в Лондоне вы отправились в тур по Латинской Америке. Вероятно, было какое-то разочарование после поражения в полуфинале от Стефаноса Циципаса, но оно сразу ушло. Как вам удается из раза в раз переключаться?

– Теннис меня этому научил. После обидного поражения всегда есть шанс, если есть следующий матч. В Боготе события были просто за гранью. Мы были готовы к игре, но матч пришлось отменить. Мы были чрезвычайно расстроены. Я тогда сказал Саше Звереву: «Можешь ли ты себе представить, что через 24 часа на арене для корриды в Мехико мы побьем рекорд по посещаемости теннисных матчей? Если тебе нужно почувствовать, что такое реальный мир, сейчас самое время. Сегодня ты не можешь поверить в происходящее, завтра – будет так же, но уже в положительном ключе». Вот почему не стоит ударяться в негатив, если что-то не работает. Во второй половине своей карьеры, лет в 25, я сказал себе, что не хочу долго грустить из-за поражений. Это не работает. Я не хочу носить в себе так много негативной энергии. Сегодня я могу переключиться по щелчку, хотя, конечно, то тут, то там, в голове пробегают какие-то мысли и я думаю, мол, ладно, вот это было обидно. Но потом говорю себе, что это не важно и жизнь идет дальше.

