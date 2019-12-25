Сергей Стаховский прокомментировал увеличение призовых на Australian Open

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Первая ракетка Украины поделился мнением по поводу рекордного призового фонда на австралийском мэйджоре.Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии в следующем году установит новый рекорд турнира – $49,1 млн, что на 13% выше, чем в сезоне-2019.
“Не могу выразить словами, насколько меня радует читать такие новости. Australian Open всегда подает пример”, – написал Стаховский.
I cannot say how delighted i am to read this news.@AustralianOpen as always lead by example.👊👏👏👍 https://t.co/o18gylRM6O
— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 25, 2019
I cannot say how delighted i am to read this news.@AustralianOpen as always lead by example.👊👏👏👍 https://t.co/o18gylRM6O
— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 25, 2019
Напомним, что сумма самого большого призового фонда на соревнованиях Grand Slam составляет $57 млн (Открытый чемпионат США-2019).
> Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации
Фото: Open d’Orleans Orleans..
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