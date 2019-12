Сергей Стаховский прокомментировал увеличение призовых на Australian Open

Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников

Первая ракетка Украины поделился мнением по поводу рекордного призового фонда на австралийском мэйджоре.



Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии в следующем году установит новый рекорд турнира – $49,1 млн, что на 13% выше, чем в сезоне-2019.

“Не могу выразить словами, насколько меня радует читать такие новости. Australian Open всегда подает пример”, – написал Стаховский.

I cannot say how delighted i am to read this news.@AustralianOpen as always lead by example.👊👏👏👍 https://t.co/o18gylRM6O

— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) December 25, 2019